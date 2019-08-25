В Бурятии ожидается ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют дожди, грозы, ливни в понедельник
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 августа на территории республики ожидается ухудшение погоды: дожди, грозы, ливни, при грозах усиление ветра до 14-19 м/с.
26 августа в Северо-Байкальском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. В Баргузинском, Баунтовском, Курумканском районах ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Синоптики прогнозируют дожди, грозы, ливни в понедельник
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