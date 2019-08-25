В лесах Иркутской области отменили режим ЧС



Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 22 августа подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории региона.



В настоящий момент на землях лесного фонда Иркутской области действуют четыре возгорания общей площадью 823 га. Из них два очага локализованы на площади 91 га, оба они находятся на территории Усть-Кутского района.



Тушением пожаров занимаются 85 человек, привлечено четыре единицы техники. На мониторинге находятся шесть бортов авиации.



Режим ЧС был введён указом Губернатора 11 июля. Это позволило привлечь к тушению большое количество сил и средств, в том числе из федерального резерва. Ликвидацией очагов также была занята авиация МЧС России и министерства обороны, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

