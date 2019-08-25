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В Улан-Удэ празднично открыли театральные кассы: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для зрителей Русский драмтеатр приготовил концерт, акции, скидки и подарки

Театр имени Бестужева в Улан-Удэ приступил к работе и готовится к открытию нового театрального сезона. Накануне, 24 августа, на площади перед театром прошло праздничное открытие театральных касс.

В этот день для зрителей приготовили концерт, акции, скидки и подарки в честь открытия продажи билетов на предстоящий театральный сезон.

В программе праздника было выступление группы «Дари», в которую входят актёры Владимир Барташевич, Аюр Доржиев, Иван Бузунов и профессиональные музыканты, а также зажигательный концерт с участием артистов театра – Алёны Байбородиной, Светланы Полянской, Елены Ербаковой, Евгения Винокурова и других.

В этот день билеты на спектакли сентябрьского и октябрьского репертуара (за исключением постановок, идущих на Малой сцене) можно было купить со скидкой 20%.

Русский драматический театр откроет 91-й театральный сезон премьерой «Сказка странствий», которую покажет 28 и 29 сентября. Далее зрителей ждут премьеры прошлого сезона – «Смерть Тарелкина» и «Вишневый сад», спектакли, отмеченные Экспертным советом премии «Золотая маска», – «Фронтовичка», «Ричард III» и «DEJUVU», полюбившиеся постановки «Волки и овцы», «Горе от ума» и другие.

- На праздничном открытии театральных касс с выгодой можно приобрести билеты на эксклюзивный проект «Ночь в театре», который проходит 22 декабря в день рождения ГРДТ имени Бестужева. Только в эту ночь зрители знакомятся с «внутренней кухней» театра, театральными профессиями и работой цехов, на себе испытывают, что такое быть актёром, познают этапы создания спектаклей. Театр проводит мастер-классы, раскрывает секреты и устраивает праздник с тортом и угощениями, - рассказывали ранее в пресс-службе театра.

Русский драмтеатр в честь праздника приготовил для поклонников несколько сюрпризов. На площади зрителей ждали «экстрасенсы», которые предсказали желающим, каким будет для них новый сезон.

Перед центральными дверьми работал «инфобар», где можно было узнать обо всех спектаклях театра и познакомиться с репертуаром. Сотрудники рассказали о постановках и помогли определиться с выбором. Здесь же прошла беспроигрышная лотерея за пост в социальной сети и фото купленных билетов, каждого участника ждали подарки.

Также здесь была организована оригинальная фотозона с героями и декорациями из спектаклей «Сказка странствий» и «Смерть Тарелкина».

Русский драмтеатр концерт
 
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