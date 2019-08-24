Иркутянин, приехавший на свадьбу в Улан-Удэ, попал в ДТП

Авария произошла в центре города
Накануне в центре Улан-Удэ столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Тойота Марк-2».
По словам очевидца аварии, молодой человек за рулём «Тойоты Марк-2» приехал в столицу Бурятии на свадьбу из Иркутска.
В аварии никто не пострадал. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Тункинском районе Бурятии в ДТП погибли три человека
. Водитель врезался в дерево и скончался на месте, две пассажирки – в машине скорой помощи.
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