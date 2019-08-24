Туристы приезжали отдохнуть на Байкале
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные озёра, которые выбирали туристы для отдыха в летние выходные в 2019 году.
Озёра Селигер в Тверской области, Банное в Башкирии, Ладожское озеро в Карелии, солёные озёра Оренбуржья, озёра Байкал в Иркутской области и Яровое в Алтайском крае лидируют по популярности отдыха в летние выходные.
В первую шестёрку городов на озёрах вошли Осташков, Банное, Лахденпохья, Соль-Илецк, Байкальск и Яровое.
По данным Tvil.ru, туристы бронировали отдых на озёрах летние субботы и воскресения на период от 1,9 до 2,5 ночи и тратили на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать в выходные на озёрах в Соль-Илецке, дороже — в Лахденпохье.
Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.
Байкальск попал в топ-6 городов для отдыха на озёрах в выходные
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