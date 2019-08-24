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Житель Бурятии украл бензопилу из пустующей квартиры

Житель Бурятии украл бензопилу из пустующей квартиры
Общество,  Фото:pixabay.com
Сын хозяйки неосторожно рассказал злоумышленнику об отъезде

20 августа с заявлением о краже бензопилы в отдел полиции Курумканского района Бурятии обратилась 39-летняя жительница посёлка Майский. Женщина пояснила, что с 13 августа её не было дома, за которым попросила присмотреть родственницу.

Проходящая мимо соседка увидела, что стекло в окне отсутствует и сообщила родственнице хозяйки. Осмотрев квартиру, женщина обнаружила пропажу бензопилы стоимостью 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя. Мужчина на данный момент также привлекается в качестве подозреваемого по уголовному делу за аналогичное преступление.

Установлено, что злоумышленник узнал от сына хозяйки о том, что никого не будет дома длительное время.

Украденное изъято. Возбуждено уголовное. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В ведомстве предупреждают, что не стоит сообщать малознакомым людям об отъезде, не выкладывать фотографии с отдыха в соцсети, находясь в отъезде. В случае отъезда, следует попросить знакомых или родственников присмотреть за жильём.
кража
 
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