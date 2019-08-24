В Улан-Удэ полицейские сняли с подоконника плачущего ребёнка: видео









Стражи порядка с помощью стремянки забрались в жилище и успокоили малыша. Как оказалось, ребёнок хотел пить.



- Предварительно установлено, что 18-летняя мать оставила своего двухлетнего сына под присмотром 16-летней подруги. Девушка, усыпив малыша, покинула жилище и отправилась на встречу со знакомой, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В отношении матери ребенка составлен административный протокол за неисполнение родителем обязанностей по содержанию несовершеннолетних.



Подобный случай произошёл в столице Бурятии в начале августа. У открытого окна квартиры на втором этаже играли дети. Ребятишек заметили сотрудники Республиканской больницы имени Семашко и сообщили об этом

Стражи порядка с помощью стремянки забрались в жилище и успокоили малыша. Как оказалось, ребёнок хотел пить.- Предварительно установлено, что 18-летняя мать оставила своего двухлетнего сына под присмотром 16-летней подруги. Девушка, усыпив малыша, покинула жилище и отправилась на встречу со знакомой, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.В отношении матери ребенка составлен административный протокол за неисполнение родителем обязанностей по содержанию несовершеннолетних.Подобный случай произошёл в столице Бурятии в начале августа. У открытого окна квартиры на втором этаже играли дети. Ребятишек заметили сотрудники Республиканской больницы имени Семашко и сообщили об этом спасателям , которые, прибыв на место, напоили и накормили малышей.

Днём 23 августа в полицию Октябрьского района Улан-Удэ горожанка сообщила, что она заметила в окне многоквартирного дома плачущего ребенка. Девушка также сказала, что окно открыто и есть риск падения малыша с высоты второго этажа.На место происшествия был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. Прибыв на место, сержант полиции Станислав Базаров взял у сотрудников одного из магазинов лестницу, а сержант полиции Цырендоржо Базаржапов поднялся в квартиру, где снял с подоконника малыша и успокоил его.- Мы с напарником приехали на место происшествия, забежали в подъезд, начали звонить в квартиру, в квартире никого не оказалось. Слышался только плачь ребёнка. Пошли с другой стороны дока, со стороны окна, увидели, как на карнизе стоит ребёнок и плачет, - рассказал Станислав Базаров.