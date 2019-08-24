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В Бурятии тушат два лесных пожара

В Бурятии тушат два лесных пожара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Площадь возгорания более пятисот гектаров

За сутки был обнаружен один очаг возгорания в Хоринском районе Бурятии на площади 0,7 га. Всего за сутки в республике проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади около 532, 7 га.

По состоянию на утро 24 августа работы по тушению пожаров в Северо-Байкальском и Хоринском районах продолжаются.

- Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Северо-Байкальском и Баунтовском районах в зоне контроля на общей площади около 11 981 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.


На тушении за сутки работало 54 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 4 единицы лесопожарной техники.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности. 


лесные пожары
 
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