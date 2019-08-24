В Бурятии тушат два лесных пожара









За сутки был обнаружен один очаг возгорания в Хоринском районе Бурятии на площади 0,7 га. Всего за сутки в республике проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади около 532, 7 га.По состоянию на утро 24 августа работы по тушению пожаров в Северо-Байкальском и Хоринском районах продолжаются.- Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Северо-Байкальском и Баунтовском районах в зоне контроля на общей площади около 11 981 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.На тушении за сутки работало 54 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 4 единицы лесопожарной техники.В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС.В Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.