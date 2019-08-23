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В бурятском музее весь день будут показывать фильмы

В бурятском музее весь день будут показывать фильмы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Две ленты, которые будут показывать в учреждении, посвящены творчеству Рене Магритта

В эту субботу, 24 августа, Художественный музей имени Сампилова присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино» (16+).

- Покажем вам кинофильмы, посвящённые творчеству Рене Магритта - это документальный фильм «Месье Р. Магритт» (1978) с участием художника и культовый фильм «Афера Томаса Крауна», где главный герой олицетворяет того самого магриттовского «Сына человеческого», - сообщается в официальной группе учреждения в соцсети.

Картины будут идти весь день с 11.00 до 19.00 часов в зале выставки Рене Магритта.

В Художественном музее имени Сампилова с 19 июля по 15 сентября проходит выставка «Рене Магритт. Вероломство образов».

ночь кино
 
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