Малышам в Бурятии рассказали о лесных животных

Детей Турунтаевского центра развития ребёнка посетили лесники Прибайкальского лесхоза



В гости к воспитанникам Турунтаевского центра развития ребёнка приехали лесники Прибайкальского лесхоза.



Они рассказали детям, что посещать лес без взрослых опасно. Дети узнали интересные факты о ёжиках и белках, как они заготавливают еду на зиму и впадают в спячку. Малыши задавали сотрудникам Прибайкальского лесхоза самые различные вопросы, например, почему заячья капуста так называется, и почему зайчики меняют шубку. Затем лесники разделили ребят на команды. Непоседы разгадывали загадки о лесных животных и растениях. Огнеборцы рассказали детям, как ориентироваться в лесу, что делать, если заблудился и раздали яркие и запоминающиеся памятки.



Ребята активно обсуждали с лесниками правила поведения в лесу и сбора ягод. Дети поделились с лесниками мнениями об отличиях съедобных от ядовитых грибов и ягод.



- Такие занятия и выезды проводятся лесниками во всех районах Бурятии уже не первый год. И, как показывает практика, дети становятся более ответственными в вопросах сохранения природы, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

