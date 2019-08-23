Детей Турунтаевского центра развития ребёнка посетили лесники Прибайкальского лесхоза
В гости к воспитанникам Турунтаевского центра развития ребёнка приехали лесники Прибайкальского лесхоза.
Они рассказали детям, что посещать лес без взрослых опасно. Дети узнали интересные факты о ёжиках и белках, как они заготавливают еду на зиму и впадают в спячку. Малыши задавали сотрудникам Прибайкальского лесхоза самые различные вопросы, например, почему заячья капуста так называется, и почему зайчики меняют шубку. Затем лесники разделили ребят на команды. Непоседы разгадывали загадки о лесных животных и растениях. Огнеборцы рассказали детям, как ориентироваться в лесу, что делать, если заблудился и раздали яркие и запоминающиеся памятки.
Ребята активно обсуждали с лесниками правила поведения в лесу и сбора ягод. Дети поделились с лесниками мнениями об отличиях съедобных от ядовитых грибов и ягод.
- Такие занятия и выезды проводятся лесниками во всех районах Бурятии уже не первый год. И, как показывает практика, дети становятся более ответственными в вопросах сохранения природы, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
Малышам в Бурятии рассказали о лесных животных
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Члены общественной наблюдательной комиссии и представители общественного совета проверили условия отбывания наказания осуждённых
«Красотка попала в кадр нашей фотоловушки», - пишут сотрудники
В Бичурском районе сотрудники ГИБДД и специалисты районной библиотеки провели акцию «Безопасные каникулы»
Мужской монастырь находится в Прибайкальском районе
В «Белую книгу» включают объекты, возведённые в соответствии с градостроительными, архитектурными и художественными традициями Санкт-Петербурга
На состязания съехались более 200 участников из районов Бурятии, регионов России, Монголии и Китая
В преддверии нового учебного года сотрудники ОГИБДД в Северо-Байкальском районе проверили школьные автобусы
Почти 2 кг сушёных растений направили на экспертизу
Он состоится в начале сентября
Их поздравили представители командования Забайкальского объединения Восточного военного округа
Артист Бурятского цирка эффектно потушил горящую палку. ВИДЕО
Парад будет посвящён 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол
Для этого нужно заранее подать заявку на избирательный участок
Работы в самом разгаре
До 1 августа школы были приняты межведомственной комиссией