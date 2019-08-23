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В Иркутске открывается зоопарк

В Иркутске открывается зоопарк
Общество,  Фото:pixabay.com
Он станет местом обитания около тысячи животных

На 29 августа запланировано открытие нового здания иркутской зоогалереи с названием «Иркутский зоопарк». Здесь разместят 150 видов животных, общей численностью около тысячи особей. Часть зверей уже перевезли с прежнего места расположения – мемориального комплекса «Иерусалимская гора».

- Корпус зоопарка расположили на улице Карла Маркса, 50. Пока адрес не внесён в справочники, ориентиром для посетителей может стать авторынок. Иркутский зоопарк разместили на земельном участке предприятия «Фортуна». Его площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. При возведении были выполнены все требования для комфортного пребывания животных, удобства и безопасности посетителей, в том числе маломобильных групп населения. Кроме этого, на данной площадке планируется создание зоны для отдыха. Местом притяжения станет зоопарк, а в непосредственной близости начинается благоустройство набережной реки Ушаковка, – отметил заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.

По информации гендиректора компании «Фортуна» Михаила Замарацкого, земельный участок, на котором возведено здание, передан в аренду владельцам зоопарка безвозмездно сроком на 5 лет. При проектировании сооружения учитывались все требования к подобному объекту, подведены необходимые коммуникации. В настоящий момент продолжаются внутренние работы по отделке помещений, ведётся благоустройство прилегающей территории и обустройство парковки. Завершить все работы планируют до ноября.

Что касается прежнего места размещения животных, то окончательный их перевоз планируют завершить до конца сентября, после чего сооружения будут демонтированы, а на месте будет продолжено благоустройство мемориального комплекса «Иерусалимская гора», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск зоопарк
 
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