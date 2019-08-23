«Красотка попала в кадр нашей фотоловушки», - пишут сотрудники
На территории Байкальского заповедника в объектив фотоловушки попала косуля.
- Вы только посмотрите, какая красотка-косулька попала в кадр нашей фотоловушки, - отмечается в группе заповедника в соцсети.
Фотоловушки в заповедниках Бурятии и Иркутской области периодически запечатлевают различных зверей. Совсем недавно в Прибайкальском национальном парке в объектив попала рысь. Она улеглась перед камерой посередине солонца, который подготовили для копытных животных сотрудники нацпарка.
В Байкальском заповеднике фотоловушка сняла косулю
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