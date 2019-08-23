Легкоатлеты и лучники Бурятии успешно выступили на Детских играх

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

В Забайкалье завершились международные детские спортивные игры



23 августа в Чите прошла церемония закрытия IX международных детских спортивных игр. Флаг соревнований был передан Монголии – хозяйке следующих игр.



Очень успешно выступили на состязаниях легкоатлеты из Бурятии. Чемпионами и призёрами стали спортсмены: Екатерина Бочкарёва («золото» в беге на 100 м, «золото» в беге на 400 м), Максим Любовников («золото» в беге на 400 м, «золото» в беге на 800 м), Иван Блохин («золото» в беге на 100 м, «золото» в прыжках), Максим Блохин («серебро» в беге на 100 м, «серебро» в прыжках), Виктор Тетерин («бронза» в беге на 100 м, «серебро» в беге на 400 м), Руслан Курдюков («серебро» в беге на 1500 м, «бронза» в беге на 3000 м), Диана Брылёва («бронза» в беге на 800 м, «бронза» в беге на 1500 м). Также в эстафете 4 на 400 м у юношей золотые медали взяли Виктор Тетерин, Иван Блохин, Максим Блохин и Максим Любовников. У девушек в эстафете 4 на 400 м второе место получили Екатерина Бочкарёва, Валерия Глазунова, Вероника Леонова и Арина Арбаева.



В стрельбе из лука сборная Бурятии взяла золотые медали в мужских командных соревнованиях (Бато Доржиев, Этигэл Цыденов, Золто Бобиков), в женских командных соревнованиях ( Эржена Очирова, Мария Алсанова, Алтана Дансарунова) и в соревнованиях смешанных команд (Эржена Очирова, Бато Доржиев). В личных соревнованиях третьим стал Этигэл Цыденов.



Также бронзовую награду в настольном теннисе получила Дарина Аманкулова. В боксе призёрами стали: Идан-Доржо Дагбаев («бронза», до 48 кг), Мунко Дугаров («бронза», до 50 кг), Аюр Самсонов («серебро», до 54 кг), Денис Доржиев («бронза» до 60 кг), Ринчин Бадмаев («серебро», до 66 кг), Николай Дёмин («серебро», до 70 кг).

