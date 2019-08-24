По данным Бурятского гидрометцентра, 24 августа по республике утром и днём по южной половине республики местами небольшие дожди, грозы
По юго-западу ливни, возможен град. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура днём 18-23, местами до 24-29 тепла.
В Улан-Удэ утром и днём дождь, гроза. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 5-10, при грозе порывы до 16 м/с. Температура днём 24-26 тепла.
В Бурятии возможен град
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Общество, 24.08.2019
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