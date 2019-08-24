В Бурятии возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 августа по республике утром и днём по южной половине республики местами небольшие дожди, грозы



По юго-западу ливни, возможен град. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура днём 18-23, местами до 24-29 тепла.



В Улан-Удэ утром и днём дождь, гроза. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 5-10, при грозе порывы до 16 м/с. Температура днём 24-26 тепла.

