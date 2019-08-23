В Бичурском районе сотрудники ГИБДД и специалисты районной библиотеки провели акцию «Безопасные каникулы»
Школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Через неделю закончатся летние каникулы, и тысячи школьников вновь пойдут на занятия. За время отдыха дети могли подзабыть правила дорожной безопасности, поэтому автоинспекторы решили повторить с юными пешеходами правила безопасного поведения на проезжей части.
На первом этапе участники отгадывали загадки, решали ребусы, на скорость собирали головоломки. Вторым этапом стало прохождение полосы препятствий, где необходимо было назвать правильно элементы дорог и значение дорожных знаков. Задание третьего этапа носило практический характер: ребята демонстрировали свои навыки оказания первой медицинской помощи.
Участники тематической акции признались, что весело и с пользой провели время, а главное – повторили правила дорожной безопасности.
В Бурятии устраивают «Безопасные каникулы»
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