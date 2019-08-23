В Бурятии с воздуха сняли мужской монастырь

Сегодня в паблике «Типичный Улан-Удэ» появилось видео, посвящённое Свято-Троицкому Селенгинскому мужскому монастырю. В ролике запечатлён его в вид с высоты птичьего полёта.









<br />

Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь находится в селе Троицкое Прибайкальского района Бурятии. Это первый православный монастырь в Забайкалье. Основан в 1681 году.