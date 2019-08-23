В Бурятии с воздуха сняли мужской монастырь

Мужской монастырь находится в Прибайкальском районе
Сегодня в паблике «Типичный Улан-Удэ» появилось видео, посвящённое Свято-Троицкому Селенгинскому мужскому монастырю. В ролике запечатлён его в вид с высоты птичьего полёта.
Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь находится в селе Троицкое Прибайкальского района Бурятии. Это первый православный монастырь в Забайкалье. Основан в 1681 году.
Мужской монастырь находится в Прибайкальском районе
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