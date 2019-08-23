В преддверии нового учебного года сотрудники ОГИБДД в Северо-Байкальском районе проверили школьные автобусы
Техническому состоянию школьных автобусов уделяется особое внимание, поэтому проверка проводится за несколько недель до начала учёбы, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В ходе инспектирования сотрудники ГИБДД проверили наличие аптечек и огнетушителей, наличие и работоспособность ремней безопасности, исправность громкоговорящих устройств. Отдельное внимание было уделено работе прибора системы ГЛОНАСС и тахографа. Также полицейские провели инструктаж с водителями автобусов о соблюдении ими ПДД при перевозке детей.
По итогам проверки трёх автобусов был составлен акт выявленных недостатков и определены сроки их устранения.
В течение следующей недели сотрудники ГИБДД проверят ещё пять автобусов, возящих детей в школы Северо-Байкальского района.
В Бурятии проверяют школьные автобусы
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