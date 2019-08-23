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В Чите состоится молодёжный «МузФест»

В Чите состоится молодёжный «МузФест»
Общество,  Фото:pixabay.com
На фестивале выступят 14 коллективов и 3 исполнителя

24 августа в 16:00 часов на площади Ленина в Чите состоится молодёжный музыкальный фестиваль «МузФест», который объединит исполнителей самых разных жанров – от рока до поп-музыки, а также новых экспериментальных течений.

Порядка 20 групп и более 100 музыкантов прошли предварительное прослушивание, которое состоялось на лофт-площадки краевой филармонии. Лучшие из них теперь подарят своё творчество забайкальцам. Среди них:
- Антон Дмитриев aka Митрич;
- ВИА «Легенда»;
- Акустический дуэт «Red Headset»;
- Денис Кочев;
- Рок-группа «Исход»;
- Акустический дуэт «Веретено» ;
- Квинтет «Harvest»;
- Max Haven;
- Рок-группа «Unwanted»;
- Рок-группа «No More»;
- Рок-группа «ONE LAST DAY»;
- Группа «Maniackins»;
- Рок-группа «MASSARAKSH»;
- Рок-группа «4ERNOVIK»;
- Рок-группа «Палата №6»;
- Рок-группа «Игры разума»;
- Группа «ДжаЯмми».

Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию и раскрывает в себе идеи развития молодёжного творчества, знакомства читинцев и гостей города с авторами песен. Идея проведения фестиваля возникла у самих музыкантов и была поддержана министерством культуры Забайкальского края, сообщает пресс-служба ведомства. 

Возрастное ограничение 12+
фестиваль Забайкальский край Чита Музыкальный фестиваль музыка молодежь
 
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