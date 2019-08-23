В Чите состоится молодёжный «МузФест»

На фестивале выступят 14 коллективов и 3 исполнителя



24 августа в 16:00 часов на площади Ленина в Чите состоится молодёжный музыкальный фестиваль «МузФест», который объединит исполнителей самых разных жанров – от рока до поп-музыки, а также новых экспериментальных течений.



Порядка 20 групп и более 100 музыкантов прошли предварительное прослушивание, которое состоялось на лофт-площадки краевой филармонии. Лучшие из них теперь подарят своё творчество забайкальцам. Среди них:

- Антон Дмитриев aka Митрич;

- ВИА «Легенда»;

- Акустический дуэт «Red Headset»;

- Денис Кочев;

- Рок-группа «Исход»;

- Акустический дуэт «Веретено» ;

- Квинтет «Harvest»;

- Max Haven;

- Рок-группа «Unwanted»;

- Рок-группа «No More»;

- Рок-группа «ONE LAST DAY»;

- Группа «Maniackins»;

- Рок-группа «MASSARAKSH»;

- Рок-группа «4ERNOVIK»;

- Рок-группа «Палата №6»;

- Рок-группа «Игры разума»;

- Группа «ДжаЯмми».



Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию и раскрывает в себе идеи развития молодёжного творчества, знакомства читинцев и гостей города с авторами песен. Идея проведения фестиваля возникла у самих музыкантов и была поддержана министерством культуры Забайкальского края, сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 12+