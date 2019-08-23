Работы в самом разгаре
В Иркутске на улице Терешковой 23 продолжаются работы по ремонту и приспособлению здания бывшего кинотеатра «Чайка» под Дом молодёжи.
- По результатам обследования здания были даны рекомендации по повышению уровня технического состояния строительных конструкций – усилены аварийная плита покрытия и дверной проем путём устройства металлической рамы. В настоящее время полностью выполнены внутренние демонтажные работы. Силами волонтёров убран строительный мусор, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Концепция реконструкции бывшего кинотеатра «Чайка» была разработана в ноябре 2018 года Клубом молодых архитекторов. Они предложили создать многофункциональный молодёжный центр на базе имеющегося сооружения.
По замыслу архитекторов в Доме молодёжи на первом этаже будут размещены зрительный зал на 420 мест, универсальный зал, центр молодёжного творчества, коворкинг. На втором – малый зал на 180 человек и конференц-зал. Также архитекторы предложили использовать прилегающую территорию – обустроить там молодёжный арт-сквер и выставочную площадку. Идею студентов поддержал мэр города, уточняют в администрации Иркутска.
В Иркутске бывший кинотеатр превратится в Дом молодёжи
Общество, Фото:
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