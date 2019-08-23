В Иркутске бывший кинотеатр превратится в Дом молодёжи

Работы в самом разгаре



В Иркутске на улице Терешковой 23 продолжаются работы по ремонту и приспособлению здания бывшего кинотеатра «Чайка» под Дом молодёжи.



- По результатам обследования здания были даны рекомендации по повышению уровня технического состояния строительных конструкций – усилены аварийная плита покрытия и дверной проем путём устройства металлической рамы. В настоящее время полностью выполнены внутренние демонтажные работы. Силами волонтёров убран строительный мусор, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



Концепция реконструкции бывшего кинотеатра «Чайка» была разработана в ноябре 2018 года Клубом молодых архитекторов. Они предложили создать многофункциональный молодёжный центр на базе имеющегося сооружения.



По замыслу архитекторов в Доме молодёжи на первом этаже будут размещены зрительный зал на 420 мест, универсальный зал, центр молодёжного творчества, коворкинг. На втором – малый зал на 180 человек и конференц-зал. Также архитекторы предложили использовать прилегающую территорию – обустроить там молодёжный арт-сквер и выставочную площадку. Идею студентов поддержал мэр города, уточняют в администрации Иркутска.

