Учреждения культуры края подготовили для зрителей ряд премьер
С сентября в Забайкальском крае госучреждения культуры начинают концертно-зрелищную программу нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба минкульта региона со ссылкой на замминистра ведомства Алексея Бочкарникова.
15 сентября музыкально-драматической сюитой «Алтайский сказ. Полёт над временем» (6+) откроется концертный сезон в краевой филармонии имени О. Л. Лундстрема. Здесь же в начале месяца пройдёт джазовый фестиваль. Новым мероприятием станет вокальный конкурс памяти Иосифа Кобзона, на который ожидается приезд музыкантов и артистов из Москвы.
В театре национальных культур «Забайкальские узоры» в этом сезоне состоится ряд премьер. В частности, два детский мюзикла «Дюймовочка» (автор Ким Брейтбург) и «Волшебный колодец сказок» (автор Елена Езерская), а также два мюзикла для старшеклассников и взрослой категории зрителей «Парижские тайны» (автор Ким Брейтбург) и «Лунные колокола» по книге забайкальского писателя Николая Кузакова (автор инсценировки Елена Езерская).
Для самых маленьких зрителей в театре кукол «Тридевятое царство» по федеральной программе «Театр – детям» готовится спектакль «Не Ёжик!». Продолжится в этом сезоне работа по федеральной программе «Театры малых городов» у коллектива театра песни и танца «Амар сайн».
Несмотря на трудности, полным ходом уже идёт работа у коллектива краевого драматического театра. Премьерные спектакли ожидаются на сценах Дома офицеров, краевой филармонии и «Забайкальских узоров». Кроме того, запланированные гастроли в районы Забайкальского края, а также в другие регионы страны.
В Забайкалье начинается новый концертно-зрелищный сезон
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