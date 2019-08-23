Школьные линейки в Улан-Удэ пройдут 2 сентября

До 1 августа школы были приняты межведомственной комиссией



В этом году торжественные линейки в честь Дня знаний в Улан-Удэ состоятся 2 сентября.



Сейчас в общеобразовательных учреждениях ведётся подготовка к новому учебному году. До 1 августа городские школы были приняты межведомственной комиссией, в состав которой вошли представители МВД, комитета по образованию, Росгвардии, управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.



Все учреждения обеспечены физической охраной, заключены договоры с частными охранными предприятиями. Во всех школах имеются кнопки тревожной сигнализации.



- В настоящий момент ведутся инструктажи с техническим персоналом, педагогическими коллективами по безопасности детей. Также разработано положение о пропускном режиме. Это будет касаться не только родителей, учащихся, педагогов, посторонних лиц, но и автотранспорта, который будет заезжать на территорию образовательного учреждения, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



