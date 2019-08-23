В Улан-Удэ появится скульптура «Сердце Стеклозавода»

Как сообщал «Байкал-Daily» в июне началось благоустройство сквера в микрорайоне Стеклозавод. Реконструкция проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В общем на благоустройство сквера было выделено 35,5 миллионов рублей. Закончить работы планируют к Дню города.
Ход реконструкции контролирует рабочая группа, которая два раза в неделю выезжает на место. На сегодня демонтировано ограждение, старая тротуарная плитка, асфальтовое покрытие. Заасфальтированы две парковки, выполнены в черновом варианте лестничные марши, 5 подпорных стенок.
Ведутся работы по укладке новой тротуарной плитки, прокладке кабеля для подключения системы видеонаблюдения, устройству подпорных стенок, ограждению.
Также залит фундамент и изготовлен арматурный каркас скульптуры «Сердце Стеклозавода».
За эту неделю завершено асфальтирование большой автопарковки, также велись работы по укладке тротуарной плитки, асфальтированию велодорожек, сообщили в администрации Советского района.
Сквер получил финансирование, так как занял третье место в рейтинговом голосовании в 2018 году. Голосование проходило на избирательных участках Улан-Удэ в день выборов президента России. Перед этим местные жители сняли ролик «Сердце Стеклозавода», призывая горожан сделать выбор в пользу сквера.
«Как надоело, что все называют «Стеколка». А как хотелось бы, чтобы наш посёлок преобразовался, и, как было бы классно, если бы здесь построили сквер. Мы бы его назвали «Райский уголок», - говорилось в ролике.