Улицы Улан-Удэ разрисовывают граффитисты из разных городов

В рамках фестиваля планируется украсить более 1000 квадратных метров поверхностей, сейчас разрисованы 7 масштабных локаций.















- Весь проект приурочен ко Дню российского флага. Идея фестиваля заключается в том, чтобы сделать наш город ярче и красивее. Это грантовый проект по линии фонда президентских грантов «Бурятия в красках». Также у нас запланирована работа с подростками, состоящими на учёте в ПДН МВД - это профилактика асоциального поведения и вандализма. Мы уже работали с ними на стене Намжила Нимбуева. Вообще, мы первые в России, кто реализует подобного рода проект. У нас уже есть хороший опыт взаимодействия с местными органами власти, мы знаем, как нужно работать и что нужно делать. Поэтому мы хотим передать этот опыт нашим друзьям из других регионов, чтобы подобные проекты реализовывались по всей России, - рассказал организатор фестиваля Валентин Мокрий.











- В рамках этого фестиваля администрация города предоставила более 1000 квадратных метров поверхностей – это подпорные стенки, гаражи, подземки. Для каждой локации была определена тематика, здесь, например, изображён российский флаг. Я считаю, это очень хорошее начинание, такие проекты надо поддерживать. Ребята провели большую работу по согласованию всех мест и деталей, пригласили столько людей со всей России. Вы посмотрите, какое буйство красок! Все сделано с любовью, - поделился Алексей Бахлуев, консультант-архитектор по Советскому району.



















- Я живу в доме напротив этой стены, раньше она была страшная, писали всякие гадости. Вчера мы смотрим – там появились красивые рисунки. Григорий с его командой тут рисуют, мы очень благодарны, побольше бы таких ребят. Вот вдохновение у него, чего-то выдумал: пейзажи, маяк – очень красиво, молодец. Как можем помогаем, вот собираемся дать им лестницу, а то так неудобно – на банках краски стоят. Хотим посодействовать, - рассказал местный житель.















Вчера, 22 августа, райтеры украсили подземный переход в 20а квартале. К вечеру там начали собираться художники и их друзья, так как в переходе очень темно, там организовали специальную подсветку. Работу начали в 10 часов вечера, а закончили только к 4 часам утра. Рисовали граффитисты из Монголии, Читы и Красноярска. Прохожие часто останавливались, рассматривали рисунки, разговаривали с художниками.



- Я путешествую по России, в Улан-Удэ уже месяц. Город классный, мне нравится, я приехал сюда с подругой, она тоже рисует. Занимаюсь граффити с 2006 года, это мое хобби. Так исторически сложилось. Я рисую буквы – в итоге получится имя моего друга. В Улан-Удэ уже второй раз рисую, в прошлый раз также под мостом, не знаю точно где. Тоже рисовал буквы, где-то персонажей, - рассказал Дима, райтер из Красноярска.





















































В Улан-Удэ проходит масштабный фестиваль граффити «Бурятия в красках». В течение августа профессиональные стрит-арт художники разрисовывают стены на улицах города. В мероприятии участвуют более 30 человек из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Читы, Владивостока, Улан-Батора и Улан-Удэ.Сегодня инициатор фестиваля Валентин Мокрий, председатель региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры Улан-Удэ, презентовал уже готовую, разрисованную 10 художниками стену на клеверной развязке. На стене можно увидеть рисунок бурятского борца, девушки в национальном костюме и рисунок, вдохновлённый российским триколором.По его словам, художники с радостью согласились принять участие в фестивале, среди них есть именитые граффитисты, которые работали с известными международными компаниями, ездили по Европе и по странам Востока. Всего на фестивале участвуют 32 райтера из разных городов, 6 монголов, один из них, кстати, из Австралии.Из Улан-Удэ принимают участие 4 райтера, которые входят в неформальное творческое объединение «Контраст». Ребята успели побывать на Байкале и разрисовать одну локацию в посёлке Турка. Также Валентин Мокрий рассказал, что в следующем году запланированы две арт-экспедиции в села Курумкан и Багдарин.Сегодня в Железнодорожном районе, возле школы №42, четыре граффитиста из Читы, которые входят в творческое объединение «Аксель Арт» разрисовали бетонную стену. Григорий, один из художников, изобразил на стене знаменитый маяк в посёлке Турка. Он рассказал, что придумал замысел и сделал набросок будущего стрит-арта буквально накануне.