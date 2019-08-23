В Улан-Удэ уберут свалку между Посельем и Солдатским

В Бурятии выделили 23,5 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок



Сегодня, 23 августа, на круглом столе в администрации Улан-Удэ обсудили проблемы чистоты города. На совещании присутствовали представители Общественного совета Улан-Удэ, начальник управления муниципальной жилищной инспекции Алёна Азаревич, заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева, директор «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев и другие.



- Уважаемые участники круглого стола, мы Общественный совет Улан-Удэ, муниципальное жилищное хозяйство выступили с инициативой провести круглый стол о том, какие проблемы по чистоте города, по уборке, по работе «ЭкоАльянса», по работе всех причастных к этой работе существуют. Хотелось бы послушать пожелания и рекомендации, что нужно сделать для того, чтобы наш город стал чище. На сегодня мы видим, что ситуация меняется. «ЭкоАльянс» находит общие контакты с городом, с администрацией города. Минприроды решает все национальные вопросы, но ещё много нерешённых вопросов по садово-дачным товариществам, - сказал в своём вступительном слове председатель Общественного совета Улан-Удэ Владимир Сажин.



Первой с докладом выступила Наталья Тумуреева. Она сообщила о том, что в Бурятии будут заменены 3,5 тысяч мусорных баков, новые контейнеры изготавливает «Улан-Удэстальмост».



Также республика выделила 23,5 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.



- Сейчас мы уже разыграли 4,5 млн на ликвидацию свалок по Улан-Удэ, в том числе наболевшая свалка, которая находится между Посельем и Солдатским будет убрана. Ещё 19 млн рублей, выделенных на уборку несанкционированных свалок, находятся в процессе торгов, - сообщила замминистра природных ресурсов и экологии Бурятии.



Она отметила, что существует проблема по переполнению городского полигона.



- Городской полигон уже переполнен, там, конечно, есть небольшой запас, но тем не менее сейчас готовится документация на строительство второго полигона, то есть там земли были отведены в своё время. Но эта история длится уже три года. По нацпроекту денег на строительство полигона нет. То есть сейчас Федерация ставит нас в условия, что всё сортируйте и перерабатывайте. Федерация сейчас денег на строительство полигона не выделяет, - отметила Наталья Тумуреева.



Проблемы есть и в собираемости платежей за вывоз мусора. По Улан-Удэ платёжеспособность населения составляет 56 %.



Начальник управления муниципальной жилищной инспекции Алёна Азаревич предложила минприроды разработать медиаплан и запустить информационные ролики по расчётам за вывоз ТКО.



- Большинство населения просто не владеет информацией по расчётам, куда обращаться, где можно узнать всю информацию по лицевым счетам. На сегодняшний день, действительно, по регоператору у населения может быть информационный голод. Населению информации недостаточно, - заметила Алёна Азаревич.



В своём докладе Алёна Азаревич рассказала, что в управление муниципальной жилищной инспекции с мая начали поступать жалобы от горожан, касающихся исключения графы «вывоза мусора» из оплаты «за содержание и текущий ремонт».



- На сегодняшний день данная услуга является коммунальной, раньше она была жилищной, была в графе «за содержание и текущий ремонт». На сегодняшний день регоператор является исполнителем коммунальной услуги. С 1 апреля он приступил к своим обязанностям. Таким образом стоимость услуг по сбору и вывозу и утилизации ТБО исключается из размера платы за содержание жилого помещения и отражается в платёжном документе отдельной строкой как коммунальная услуга – обращение с ТКО. Коммунальная услуга по обращению с ТКО не предоставляется на общедомовые нужды, - объяснила начальник управления муниципальной жилищной инспекции.



При этом исполнителем услуги по вывозу ТКО может быть как ТСЖ или управляющая компания многоквартирного дома, которые заключают договор с «ЭкоАльянс» и сами открывают лицевые счета для жильцов, либо непосредственно «ЭкоАльянс», если жильцы на общем собрании решили напрямую заключить договора с регоператором.



