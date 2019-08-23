В выходные Улан-Удэ ждёт ночь электронной музыки

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24 августа в Улан-Удэ состоится фестиваль электронной музыки «PROexperience». Вход на мероприятие свободный.На главной сцене парка культуры и отдыха имени Д. Ж. Жанаева с 8 вечера выступят лучшие ди-джеи Улан-Удэ, Москвы, Красноярска, Иркутска и Гонконга.21:00-21:30 DJ Malenkii (Улан-Удэ);21:30-21:57 DJ Yodji (Улан-Удэ);22:00-22:30 DJ Heyul (Улан-Удэ);22:30-23:00 DJ Baloo (Улан-Удэ);23:00-00:00 DJ Sergey Smile (Иркутск);00:00-01:00 DJ Shik (Москва);01:00-02:00 DJ Sadpanda (Москва);02:05-03:00 DJ Dmitry Bass (Красноярск);03:00-04:00 DJ Idol (Гонконг).Также в фестивале примут участие студия воздушной и пластической акробатики «Амелия Fly», группа «Игро», арт-студия «Агапэ» и Go-go Dance.Сегодня, 23 августа, в 23:00 в Z club пройдёт препати фестиваля.