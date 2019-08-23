Тенор Михаил Пирогов взял уроки у концертмейстера Лучано Паваротти

Заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов работал в Италии
Бывший солист Бурятского оперного театра, ныне солист Красноярского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов встретился в итальянском городе Римини с пианистом и вокальным коучем Карло Пари. За свою карьеру Карло Пари аккомпанировал многим известным певцам, в число которых входил легендарный итальянский тенор Лучано Паваротти.
С Михаилом Пироговым педагог поработал над арией Каварадосси из оперы «Тоска» и романсом Радамеса из оперы «Аида».
Бурятский тенор в скором времени выступит в Улан-Удэ. Он один из приглашённых артистов фестиваля оперы имени Лхасарана Линховоина. В Бурятском театре оперы и балета Пирогов исполнит партии Дона Хосе в «Кармен» и короля Густава в «Бале-маскараде».
VI фестиваль оперы им. Лхасарана Линховоина (16+) пройдёт с 15 по 22 сентября. В 2019 году, объявленном в России годом театра, он будет посвящён 95-летию со дня рождения оперного певца, чьё имя для многих ассоциируется со становлением и расцветом бурятского оперного искусства. Художественным руководителем фестиваля выступит дочь Лхасарана Лодоновича, народная артистка России Дарима Линховоин.
В течение недели на сцене Бурятского театра оперы и балета выступят приглашённые артисты: помимо Михаила Пирогова, для бурятских зрителей споют солисты Мариинского театра Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар, солистка Татарского театра оперы и балета Венера Протасова. Также зрители услышат солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Аюну Базаргуруеву и Савву Хастаева и солиста театра оперы и балета Монголии Гомбо-Очира Бямбажав, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Михаил Пирогов 8 лет прослужил в Бурятском театре оперы и балета. Он заявил об увольнении в сентябре 2018 года. Со зрителями Пирогов попрощался после оперы «Чио-Чио-Сан». В конце 2018-го вошёл в труппу Красноярского оперного театра.
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