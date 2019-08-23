 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Августа

22 Августа

Популярное

Тенор Михаил Пирогов взял уроки у концертмейстера Лучано Паваротти

Тенор Михаил Пирогов взял уроки у концертмейстера Лучано Паваротти
Общество, 
Заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов работал в Италии

Бывший солист Бурятского оперного театра, ныне солист Красноярского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов встретился в итальянском городе Римини с пианистом и вокальным коучем Карло Пари. За свою карьеру Карло Пари аккомпанировал многим известным певцам, в число которых входил легендарный итальянский тенор Лучано Паваротти.

С Михаилом Пироговым педагог поработал над арией Каварадосси из оперы «Тоска» и романсом Радамеса из оперы «Аида».

Бурятский тенор в скором времени выступит в Улан-Удэ. Он один из приглашённых артистов фестиваля оперы имени Лхасарана Линховоина. В Бурятском театре оперы и балета Пирогов исполнит партии Дона Хосе в «Кармен» и короля Густава в «Бале-маскараде».

VI фестиваль оперы им. Лхасарана Линховоина (16+) пройдёт с 15 по 22 сентября. В 2019 году, объявленном в России годом театра, он будет посвящён 95-летию со дня рождения оперного певца, чьё имя для многих ассоциируется со становлением и расцветом бурятского оперного искусства. Художественным руководителем фестиваля выступит дочь Лхасарана Лодоновича, народная артистка России Дарима Линховоин.

В течение недели на сцене Бурятского театра оперы и балета выступят приглашённые артисты: помимо Михаила Пирогова, для бурятских зрителей споют солисты Мариинского театра Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар, солистка Татарского театра оперы и балета Венера Протасова. Также зрители услышат солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Аюну Базаргуруеву и Савву Хастаева и солиста театра оперы и балета Монголии Гомбо-Очира Бямбажав, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

Михаил Пирогов 8 лет прослужил в Бурятском театре оперы и балета. Он заявил об увольнении в сентябре 2018 года. Со зрителями Пирогов попрощался после оперы «Чио-Чио-Сан». В конце 2018-го вошёл в труппу Красноярского оперного театра.
оперное искусство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Тенор Михаил Пирогов взял уроки у концертмейстера Лучано Паваротти
Тенор Михаил Пирогов взял уроки у концертмейстера Лучано Паваротти
Общество, 23.08.2019
Заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов работал в Италии
Забайкальский край приобрёл 11 машин для перевозки пенсионеров
Забайкальский край приобрёл 11 машин для перевозки пенсионеров
Общество, 23.08.2019
Машины будут обслуживать жителей 15 районов
Бурятию ждёт погожий сентябрь
Бурятию ждёт погожий сентябрь
Общество, 23.08.2019
Первый осенний месяц будет тёплым и дождливым  
В Бурятии у пассажира поезда изъяли 20 литров кумыса
В Бурятии у пассажира поезда изъяли 20 литров кумыса
Общество, 23.08.2019
Кисломолочный напиток запрещено ввозить в Россию из Монголии
В Бурятии ожидается ухудшение погоды в выходные
В Бурятии ожидается ухудшение погоды в выходные
Общество, 23.08.2019
В отдельных районах республики возможен град
«Не стоит снижать темп»: В Улан-Удэ начали ремонт теплосетей на Сахьяновой
«Не стоит снижать темп»: В Улан-Удэ начали ремонт теплосетей на Сахьяновой
Общество, 23.08.2019
В мэрии отчитались по проводимому ремонту на тепломагистралях
Спортсмен из Бурятии стал помощником капитана сборной России по боксу
Спортсмен из Бурятии стал помощником капитана сборной России по боксу
Общество, 23.08.2019
Чемпионат мира, где примет участие Георгий Кушиташвили, пройдёт в сентябре
Горячая вода вернулась не ко всем улан-удэнцам
Горячая вода вернулась не ко всем улан-удэнцам
Общество, 23.08.2019
Ещё в девяти домах вместо горячей бежит тёплая вода
В Бурятию поступила вакцина от гриппа
В Бурятию поступила вакцина от гриппа
Общество, 23.08.2019
Привиться рекомендуют до начала эпидсезона
Правоохранители Бурятии готовятся ко дню выборов
Правоохранители Бурятии готовятся ко дню выборов
Общество, 23.08.2019
В прокуратуре прошло межведомственное заседание
Российский триколор составили из автомобилей в Улан-Удэ
Российский триколор составили из автомобилей в Улан-Удэ
Общество, 23.08.2019
Автомобилисты устроили акцию в День флага России. ВИДЕО
В Улан-Удэ отменили концерт популярного рэпера Face
В Улан-Удэ отменили концерт популярного рэпера Face
Общество, 23.08.2019
Организаторы объяснили отмену концерта низким уровнем продаж билетов
В Улан-Удэ просят помочь невнимательным пассажирам трамвая
В Улан-Удэ просят помочь невнимательным пассажирам трамвая
Общество, 23.08.2019
С 23 по 25 августа изменилась схема движения трамвая №4
В Улан-Удэ выступит Российский молодёжный симфонический оркестр
В Улан-Удэ выступит Российский молодёжный симфонический оркестр
Общество, 23.08.2019
Оркестр был создан в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и министерства культуры России
В Улан-Удэ в день флага России в небо взмыли воздушные змеи
В Улан-Удэ в день флага России в небо взмыли воздушные змеи
Общество, 23.08.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции в честь 350-летия российского флага

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^