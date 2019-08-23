Иркутские арбалетчики выиграли 5 медалей на чемпионате и первенстве мира

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Благодаря приангарцам российская сборная заняла первое общекомандное место



Спортсмены Иркутской области выиграли пять медалей на XX чемпионате и первенстве мира по стрельбе из полевого и матчевого арбалета. Соревнования проходили с 12 по 19 августа в Ульяновске.



На чемпионате мира ангарчанка Ольга Моисеева в составе команды России заняла второе место в стрельбе из полевого арбалета по сумме трёх дистанций – 35, 50 и 65 метров. Иркутянка Лилия Рассохатская также в составе команды стала третьей в стрельбе из матчевого арбалета на дистанции 10 метров. Золотую медаль также в стрельбе из матчевого арбалета на 10 метров в команде завоевал иркутский спортсмен Александр Соколов.



На первенстве мира две медали выиграл иркутянин Никита Московских. Он победил в составе команды в стрельбе из матчевого арбалета на дистанции 10 метров и стал вторым в личном зачёте.



По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место. На втором месте оказалась команда Хорватии, на третьем – стрелки из Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

