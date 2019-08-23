 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Августа

22 Августа

Популярное

Иркутские арбалетчики выиграли 5 медалей на чемпионате и первенстве мира

Иркутские арбалетчики выиграли 5 медалей на чемпионате и первенстве мира
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Благодаря приангарцам российская сборная заняла первое общекомандное место

Спортсмены Иркутской области выиграли пять медалей на XX чемпионате и первенстве мира по стрельбе из полевого и матчевого арбалета. Соревнования проходили с 12 по 19 августа в Ульяновске.

На чемпионате мира ангарчанка Ольга Моисеева в составе команды России заняла второе место в стрельбе из полевого арбалета по сумме трёх дистанций – 35, 50 и 65 метров. Иркутянка Лилия Рассохатская также в составе команды стала третьей в стрельбе из матчевого арбалета на дистанции 10 метров. Золотую медаль также в стрельбе из матчевого арбалета на 10 метров в команде завоевал иркутский спортсмен Александр Соколов.

На первенстве мира две медали выиграл иркутянин Никита Московских. Он победил в составе команды в стрельбе из матчевого арбалета на дистанции 10 метров и стал вторым в личном зачёте.

По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место. На втором месте оказалась команда Хорватии, на третьем – стрелки из Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт стрельба из арбалета чемпионат мира первенство мира Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В выходные Улан-Удэ ждёт ночь электронной музыки
В выходные Улан-Удэ ждёт ночь электронной музыки
Общество, 23.08.2019
На ночной фестиваль «PROexperience» приедут ди-джеи из Гонконга и Москвы
Легкоатлеты и лучники Бурятии успешно выступили на Детских играх
Легкоатлеты и лучники Бурятии успешно выступили на Детских играх
Общество, 23.08.2019
В Забайкалье завершились международные детские спортивные игры
В бурятском музее весь день будут показывать фильмы
В бурятском музее весь день будут показывать фильмы
Общество, 23.08.2019
Две ленты, которые будут показывать в учреждении, посвящены творчеству Рене Магритта
Малышам в Бурятии рассказали о лесных животных
Малышам в Бурятии рассказали о лесных животных
Общество, 23.08.2019
Детей Турунтаевского центра развития ребёнка посетили лесники Прибайкальского лесхоза
Колонию-поселение в Улан-Удэ проверили общественники
Колонию-поселение в Улан-Удэ проверили общественники
Общество, 23.08.2019
Члены общественной наблюдательной комиссии и представители общественного совета проверили условия отбывания наказания осуждённых
В Байкальском заповеднике фотоловушка сняла косулю
В Байкальском заповеднике фотоловушка сняла косулю
Общество, 23.08.2019
«Красотка попала в кадр нашей фотоловушки», - пишут сотрудники
В Бурятии устраивают «Безопасные каникулы»
В Бурятии устраивают «Безопасные каникулы»
Общество, 23.08.2019
В Бичурском районе сотрудники ГИБДД и специалисты районной библиотеки провели акцию «Безопасные каникулы»
В Бурятии с воздуха сняли мужской монастырь
В Бурятии с воздуха сняли мужской монастырь
Общество, 23.08.2019
Мужской монастырь находится в Прибайкальском районе
Санкт-Петербургский дацан внесли в «Белую книгу»
Санкт-Петербургский дацан внесли в «Белую книгу»
Общество, 23.08.2019
В «Белую книгу» включают объекты, возведённые в соответствии с градостроительными, архитектурными и художественными традициями Санкт-Петербурга
В Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»
В Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»
Общество, 23.08.2019
На состязания съехались более 200 участников из районов Бурятии, регионов России, Монголии и Китая
В Бурятии проверяют школьные автобусы
В Бурятии проверяют школьные автобусы
Общество, 23.08.2019
В преддверии нового учебного года сотрудники ОГИБДД в Северо-Байкальском районе проверили школьные автобусы
У гражданина Монголии у Бурятии изъяли неизвестные растения
У гражданина Монголии у Бурятии изъяли неизвестные растения
Общество, 23.08.2019
Почти 2 кг сушёных растений направили на экспертизу
В Улан-Удэ пройдёт предкастинг шоу «Comedy Баттл»
В Улан-Удэ пройдёт предкастинг шоу «Comedy Баттл»
Общество, 23.08.2019
Он состоится в начале сентября
Победителей «Танкового биатлона» из Бурятии чествовали в штабе
Победителей «Танкового биатлона» из Бурятии чествовали в штабе
Общество, 23.08.2019
Их поздравили представители командования Забайкальского объединения Восточного военного округа
Бурятский «Джеки Чан» показал новый эффектный трюк
Бурятский «Джеки Чан» показал новый эффектный трюк
Общество, 23.08.2019
Артист Бурятского цирка эффектно потушил горящую палку. ВИДЕО

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^