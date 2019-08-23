Кисломолочный напиток запрещено ввозить в Россию из Монголии
22 августа во время досмотра поезда, из Монголии в Россию, на пункте пропуска «Кяхта», у россиянина обнаружили 20,5 литра кумыса.
- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
В Бурятии у пассажира поезда изъяли 20 литров кумыса
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