В Бурятии у пассажира поезда изъяли 20 литров кумыса

Кисломолочный напиток запрещено ввозить в Россию из Монголии



22 августа во время досмотра поезда, из Монголии в Россию, на пункте пропуска «Кяхта», у россиянина обнаружили 20,5 литра кумыса.



- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.

