В Бурятии ожидается ухудшение погоды в выходные

В отдельных районах республики возможен град



Главное управление МЧС по Бурятии предупредило об ухудшении погоды в выходные.



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 августа по юго-западу, Прибайкалью и центральным районам, а 25 августа с распространением на остальную территорию республики ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, ливни, возможен град, при грозах усиление ветра до 15-20 м/с.



- 24 августа в Северо-Байкальском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. В Баргузинском, Баунтовском, Заиграевском, Курумканском, Селенгинском и Хоринском районах ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс, - отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.



