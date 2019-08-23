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В Бурятии ожидается ухудшение погоды в выходные

В Бурятии ожидается ухудшение погоды в выходные
Общество,  Фото:pixabay.com
В отдельных районах республики возможен град

Главное управление МЧС по Бурятии предупредило об ухудшении погоды в выходные.

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 августа по юго-западу, Прибайкалью и центральным районам, а 25 августа с распространением на остальную территорию республики ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, ливни, возможен град, при грозах усиление ветра до 15-20 м/с.

- 24 августа в Северо-Байкальском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. В Баргузинском, Баунтовском, Заиграевском, Курумканском, Селенгинском и Хоринском районах ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс, - отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.

прогноз погоды
 
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