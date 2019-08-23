«Не стоит снижать темп»: В Улан-Удэ начали ремонт теплосетей на Сахьяновой

В мэрии отчитались по проводимому ремонту на тепломагистралях
В Улан-Удэ сегодня начался ремонт на улице Сахьяновой. На ремонт участка тепломагистрали №5 в этом году из республиканского и городского бюджетов выделили 77 миллионов рублей. Как сообщал «Байкал-Daily», в этой связи изменилась схема движения трамвая №4.
Всего же в городе только в этом году заменят 3886 метров труб. Сегодня на утренней планёрке в мэрии и.о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов рассказал о том, какие работы ведутся по состоянию на сегодняшнее число.
По его словам, по улице Партизанской переложен 461 метр трубопровода. Ведётся монтаж камер и изоляции, осталось закрыть лотки и произвести обратную засыпку грунта. Работы завершат 30 августа. По улице Ключевской ведутся работы по теплоизоляции. После приёмки работ произведут монтаж лотков.
- Ещё один сложный участок – бульвар Карла Маркса. Работы осложняются стеснённостью условий, сейчас идёт монтаж лоткового канала, в который уложат трубопровод, - сообщили в управлении по информационной политике.
По улице Моховой проведены гидравлические испытания, рабочие засыпят участок грунтом и приступят к прокладке трубопровода под проезжей частью. По улице Сахьяновой выполнен «переход» на улицу Ключевскую и смонтирован трубопровод между двумя тепловыми камерами. Сейчас строители приступят к демонтажу подземного и надземного участка трубопровода, который проходит над трамвайными путями на перекрёстке улиц Сахьяновой и Ключевской.
- Запустили трубопроводы, дали горячую воду, это хорошо. Но не стоит снижать темп, забывать о благоустроительных работах. Районным администрациям необходимо взять эти работы на контроль, чтобы вовремя убирали строительный мусор, дали возможность заасфальтировать заездные карманы, провести работы по утеплению и так далее, - сказал на планёрке и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Олег Екимовский.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ без горячей воды остались три дома, в девяти вместо горячей бежит тёплая вода. В Октябрьском районе города в связи с ремонтом теплосетей горячей воды не было месяц.
«Не стоит снижать темп»: В Улан-Удэ начали ремонт теплосетей на Сахьяновой
Общество, Фото:
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