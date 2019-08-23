Спортсмен из Бурятии стал помощником капитана сборной России по боксу

Чемпионат мира, где примет участие Георгий Кушиташвили, пройдёт в сентябре
Капитаном сборной команды России по боксу среди мужчин единогласно выбран призёр Олимпийских игр в Лондоне Андрей Замковой (69 кг). Его помощниками стали Георгий Кушиташвили (81 кг) из Бурятии и Василий Егоров (52 кг) из Якутии. Об этом сообщает Федерация бокса России.
В минувшее воскресенье главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов объявил состав команды на чемпионат мира, в который вошли спортсмены в восьми весовых категориях:
- 52 кг - Василий Егоров;
- 57 кг - Альберт Батыргазиев;
- 63 кг - Илья Попов;
- 69 кг - Андрей Замковой;
- 75 кг - Глеб Бакши;
- 81 кг - Георгий Кушиташвили;
- 91 кг - Муслим Гаджимагомедов;
- +91 кг - Максим Бабанин.
Состав был сформирован по итогам выступления спортсменов в текущем году, а также контрольных спаррингов, которые прошли 17 и 18 августа на базе «Юг Спорт» в Кисловодске. На спаррингах присутствовал генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв.
- Также тренерский штаб принял решение создать резервный состав команды, готовый в случае необходимости подменить первых номеров в любом из весов. В него вошли Расул Салиев (52 кг), Эдуард Абзалимов (57 кг), Габил Мамедов (63 кг), Вадим Мусаев (69 кг), Алексей Семыкин (75 кг), Раджаб Раджабов (81 кг), Владислав Иванов (91 кг) и Иван Верясов (+91 кг), - отмечают в федерации бокса.
Заключительный сбор перед чемпионатом мира команда проведёт в Златоусте (Челябинская область). 5 сентября сборная выедет в Екатеринбург.
В чемпионате мира, который пройдёт 8-21 сентября в Екатеринбурге, примут участие 488 спортсменов из 91 страны.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня Георгий Кушиташвили стал победителем всероссийских соревнований класса «А» «Байкал-2019».
В 2017 году Георгий должен был участвовать в чемпионате Европы, который проходил в Харькове. Спортсмен из Бурятии был одним из фаворитов чемпионата. Однако боксёру отказали во въезде в страну прямо на границе в связи с тем, что он ранее посещал Крым. Довод, что Георгий едет на чемпионат Европы, оказался бесполезным.
Спортсмен из Бурятии стал помощником капитана сборной России по боксу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В мэрии отчитались по проводимому ремонту на тепломагистралях
Чемпионат мира, где примет участие Георгий Кушиташвили, пройдёт в сентябре
Ещё в девяти домах вместо горячей бежит тёплая вода
Привиться рекомендуют до начала эпидсезона
В прокуратуре прошло межведомственное заседание
Автомобилисты устроили акцию в День флага России. ВИДЕО
Организаторы объяснили отмену концерта низким уровнем продаж билетов
С 23 по 25 августа изменилась схема движения трамвая №4
Оркестр был создан в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и министерства культуры России
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции в честь 350-летия российского флага
К концу года около семи тысяч человек получат качественную питьевую воду
Подозреваемая несколько дней назад вышла из колонии
Впоследствии женщина продала жильё
Она нарушила уголовно-исполнительное законодательство
Женщину задержали во время «проверочной закупки»