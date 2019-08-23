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Спортсмен из Бурятии стал помощником капитана сборной России по боксу

Спортсмен из Бурятии стал помощником капитана сборной России по боксу
Общество, 
Чемпионат мира, где примет участие Георгий Кушиташвили, пройдёт в сентябре

Капитаном сборной команды России по боксу среди мужчин единогласно выбран призёр Олимпийских игр в Лондоне Андрей Замковой (69 кг). Его помощниками стали Георгий Кушиташвили (81 кг) из Бурятии и Василий Егоров (52 кг) из Якутии. Об этом сообщает Федерация бокса России.

В минувшее воскресенье главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов объявил состав команды на чемпионат мира, в который вошли спортсмены в восьми весовых категориях:

- 52 кг - Василий Егоров;
- 57 кг - Альберт Батыргазиев;
- 63 кг - Илья Попов;
- 69 кг - Андрей Замковой;
- 75 кг - Глеб Бакши;
- 81 кг - Георгий Кушиташвили;
- 91 кг - Муслим Гаджимагомедов;
- +91 кг - Максим Бабанин.

Состав был сформирован по итогам выступления спортсменов в текущем году, а также контрольных спаррингов, которые прошли 17 и 18 августа на базе «Юг Спорт» в Кисловодске. На спаррингах присутствовал генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв.

- Также тренерский штаб принял решение создать резервный состав команды, готовый в случае необходимости подменить первых номеров в любом из весов. В него вошли Расул Салиев (52 кг), Эдуард Абзалимов (57 кг), Габил Мамедов (63 кг), Вадим Мусаев (69 кг), Алексей Семыкин (75 кг), Раджаб Раджабов (81 кг), Владислав Иванов (91 кг) и Иван Верясов (+91 кг), - отмечают в федерации бокса.

Заключительный сбор перед чемпионатом мира команда проведёт в Златоусте (Челябинская область). 5 сентября сборная выедет в Екатеринбург.

В чемпионате мира, который пройдёт 8-21 сентября в Екатеринбурге, примут участие 488 спортсменов из 91 страны.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня Георгий Кушиташвили стал победителем всероссийских соревнований класса «А» «Байкал-2019».

В 2017 году Георгий должен был участвовать в чемпионате Европы, который проходил в Харькове. Спортсмен из Бурятии был одним из фаворитов чемпионата. Однако боксёру отказали во въезде в страну прямо на границе в связи с тем, что он ранее посещал Крым. Довод, что Георгий едет на чемпионат Европы, оказался бесполезным.
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