Горячая вода вернулась не ко всем улан-удэнцам

Ещё в девяти домах вместо горячей бежит тёплая вода
В трёх домах Улан-Удэ нет горячей воды. Ещё в 9 домах горячее водоснабжение подано по обратному трубопроводу, то есть вода не горячая, а тёплая.
Горячей воды нет в домах по улице Конечная, 7 – там обнаружен свищ на теплотрассе, которую обслуживает воинская часть; по улице Широких-Полянского,16 и ул. Подкаменской, 46. Работы ведёт «Улан-удэнский энергетический комплекс» – филиал ПАО «ТГК-14».
В ещё 9 домах горячая вода подана по одной трубе, то есть температура теплоносителя пока не соответствует нормативам.
- Для удобства жителей, чтобы смогли помыть посуду, принять душ воду подали по обратному трубопроводу, она тёплая, но не горячая. В течение этих суток работы по монтажу нормальной схемы водоснабжения будут завершены, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Устранить неполадки коммунальные службы должны в течение суток, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Жители этих домов могут получить полную информацию в своих управляющих организациях: ул. Ключевская 22, 22 «а» - ТСЖ «Дархан», ул. Жердева 17, 35 «а» - УК «Стаф», пр. Строителей, 56 «а» - ООО «Паритет-плюс», ул. Тулаева 136, 134, 138, 146 – ООО «УО Южный», ул. Конечная, 7 - ООО «Лазурный центр», ул. Широких-Полянского, 16 - ООО «ЖЭУ-6», ул. Подкаменская, 46 – (непосредственное управление домов жильцами)
- Всего в Улан-Удэ к системе централизованного горячего водоснабжения подключено 2115 многоквартирных жилых домов. Подача горячей воды началась 5 августа, однако в 541 дом она пришла со значительным опозданием из-за масштабного ремонта теплосетей, - уточнили в мэрии Улан-Удэ.
Впервые за много лет в столице Бурятии одновременно на нескольких тепломагистралях ведётся замена ветхих труб. В этом году выделено 348 миллионов 790 тысяч рублей из федерального и 77 миллионов 85 тысяч рублей из республиканского и муниципального бюджетов.
Работы ведутся на трёх из шести городских теплоцентралях – в центре города, по улицам Ключевской, Сахьяновой, в микрорайоне Загорске и других.
На три ближайших года Улан-Удэ на ремонт городских теплосетей выделено из резервного фонда правительства России 1 миллиард 915 миллионов 484 тысяч рублей. Выполняются мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции магистральных сетей большого диаметра, поясняют в городской администрации.
- Впервые, наверное, лет за 20, в Улан-Удэ проводится такой масштабный ремонт теплосетей. Мы живём в Сибири и знаем, какие могут быть последствия без качественного теплоснабжения. Все материалы и оборудование имеются, на местах квалифицированные специалисты. Выполнено несколько инженерных решений, чтобы минимизировать неудобства для горожан, - сказал и.о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ несколько раз переносили сроки подачи горячей воды из-за ремонта. Воды у жителей Октябрьского района не было месяц. В понедельник горожане наконец получили долгожданное благо цивилизации.
Горячая вода вернулась не ко всем улан-удэнцам
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