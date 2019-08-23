В Бурятию поступила вакцина от гриппа

Привиться рекомендуют до начала эпидсезона
Грипп – одна из самых массовых инфекций, которая ежегодно вызывает эпидемии и наносит огромный ущерб, напоминает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
По словам специалистов, риск заболеть гриппом есть у каждого человека. Даже самые закалённые люди не в силах противостоять постоянно изменяющемуся вирусу.
- Эффективным методом борьбы с гриппом является – вакцинопрофилактика. Иммунитет после вакцинации вырабатывается через 2-4 недели и сохраняется на протяжении года, - поясняют в Роспотребнадзоре.
В Бурятии ежегодно в сентябре-октябре вакцинируются более 45% населения.
Медики отмечают, что судя по анализам данных о заболеваемости ОРВИ и гриппом подтверждается высокая эффективность вакцинации против гриппа. Заболеваемость привитых в 20 раз ниже заболеваемости не привитых.
Бесплатной вакцинации подлежат лица из групп риска: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 – 11 классов; студенты высших и средних профессиональных образовательных организаций; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.
В 2019 году охват населения вакцинацией должен составлять не менее - 45%, лиц из группы риска не менее - 75%.
- Вакцина против гриппа в республику уже поступила в полном объёме, привиться можно в медицинских организациях по месту жительства, работы или учёбы, а также в негосударственных медицинских организациях, имеющих лицензию на выполнение работ (услуг) по вакцинации, - поясняют в управлении Роспотребнадзора.
Руководителям предприятий, учреждений, чьи сотрудники не относятся к группам риска, рекомендуется обеспечить закупку противогриппозных вакцин и иммунизацию против гриппа работников за счёт средств предприятия, заключив договор с медицинской организацией.
- Необходимо получить прививки в сентябре - октябре до эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сделайте прививку и будьте здоровы! – уверяют в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Профилактика гриппа — это и здоровый образ жизни. Занятия физкультурой и спортом, прогулки на свежем воздухе, употребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами укрепляет иммунитет.
В Бурятию поступила вакцина от гриппа
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