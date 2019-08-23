Российский триколор составили из автомобилей в Улан-Удэ

Автомобилисты устроили акцию в День флага России. ВИДЕО
22 августа в Улан-Удэ из автомобилей составили российский триколор – горожане выстроили свои машины белого, синего и красного цветов на площадке вблизи ТРЦ «Пионер». Акция была посвящена Дню флага России, о том, как прошло празднование, подробнее по ссылке
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Видео с флешмоба опубликовано в паблике ves_ulan_ude. Многие пользователи положительно отозвались о затее в Сети. Некоторые пользователи шутливо предположили, что в мероприятии приняли участие безработные, поскольку акция проходила днём.
Организаторы ответили в комментариях, что участники специально отпросились с работы.
Автомобилисты Улан-Удэ периодически проводят необычные акции. В начале августа они выстроили свои машины в надпись «Спаси Сибирь»
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- Цель акции - привлечь внимание общественности и чиновников к теме тушения лесных пожаров в Сибири. Порядка 3 млн га горит, и никто ничего не делает. Отправили несчастный самолёт, который сломался и четвёртый день находится в неисправном состоянии, - сообщал тогда участник флешмоба.
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Автомобилисты устроили акцию в День флага России. ВИДЕО
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