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Улан-удэнцев обеспечат качественной питьевой водой

Улан-удэнцев обеспечат качественной питьевой водой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К концу года около семи тысяч человек получат качественную питьевую воду

В этом году в рамках национального проекта «Экология» в Бурятии стартовал федеральный проект «Чистая вода». В ближайшие 6 лет качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения должны быть обеспечены 66% жителей республики. На сегодняшний день эта цифра составляет 44.1%.

22 августа министр строительства Николай Рузавин совместно с городской администрацией проконтролировал ход работ на объектах в Улан-Удэ. В этом году началось строительство пускового комплекса №2 водоснабжения левобережной части Улан-Удэ, насосной станции и систем водоснабжения по ул. Клеверная, Ковалевской, Шишкина, Крамского, Расковой, Ольховой, пер.Герцена и в мкр. Забайкальский.

- На достижение необходимых показателей потребуется более 9 с половиной миллиардов рублей. Из федерального бюджета на три года уже предусмотрено более 1,25 миллиарда. В этом году общая сумма затрат составила более 153 миллиона рублей, из них 3 миллиона – из республиканского бюджета. На будущий год в рамках проекта будет выделено 352 миллиона рублей, на 2021 год – 748 миллионов рублей, - рассказал Николай Рузавин.



На улицах Ковалевского, Шишкина и Крамского строят повысительную насосную станцию для поддержания необходимого давления воды, мощность станции – 531,72 кубометров в сутки. Подрядчик строительства – ООО «СК Олимп», стоимость строительства ПНС составила порядка 37 миллионов рублей. Работы завершатся до 1 декабря этого года. 1400 жителей этих улицах смогут подключиться к централизованному водоснабжению и получить качественную питьевую воду. По словам министра, здесь предполагается устройство водоколонок, а МУП «Водоканал» может подключить частные дома к централизованному водоснабжению по заявлению самих потребителей.

По словам Николая Рузавина, планируется реализация проекта и в муниципальных образованиях – в Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах. Для участия в программе нужно чтобы муниципалитет разработал проектно-сметную документацию.

- Муниципалитеты не всегда могут позволить себе провести ремонтные работы, мы проводили анализ, где именно ухудшается качество питьевой воды: на источнике, в распределительной сети или у потребителя. Программа обширная, она предполагает устройство водоподготовки, водоочистки, реконструкции водозаборных сооружений, - поделился глава минстроя.



К концу года в Улан-Удэ все работы закончат и около семи тысяч человек будут обеспечены качественной питьевой водой.

- Показатели, которых мы достигаем в результате реализации программы – обнадёживают. В целом наш город имеет довольно сложный рельеф – у нас 4 водоподъема. В жаркие дни водоразбор большой, и не всем абонентам хватает давления. Со строительством этой повысительной насосной станции мы решим эту проблему, - прокомментировал директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков.

Также он поделился, что по данным Роспотребнадзора, порядка 12% проб воды бывают некачественными. Но это непостоянная величина, пробы питьевой воды отбираются ежедневно в разных точках города, погрешностей много, а недостатки, по его словам, устраняются в тот же день.

- В любом случае, мы гарантируем, что вода – чистая и пригодна для питья, недавно наша лаборатория проводила эксперимент, мы купили в магазине бутылку минеральной воды и взяли воду из-под крана. По трем показателям вода из крана оказалась лучше, чем вода из магазина, - рассказал Жаргал Цыбиков.





правительство республики водоснабжение
 
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