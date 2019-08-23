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Забайкалка обокрала доверчивых пенсионеров

Забайкалка обокрала доверчивых пенсионеров
Общество,  Фото:pixabay.com
Подозреваемая несколько дней назад вышла из колонии

В городе Краснокаменске Забайкальского края в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что в отношении неё совершено преступление. Неизвестная женщина, представившись социальным работником, вошла в квартиру пенсионерки и во время разговора попросила разменять ей крупную денежную купюру.

Женщина оставила на тумбочке разменянные деньги в сумме больше трёх тысяч рублей и по просьбе злоумышленницы ушла за стаканом воды. Вернувшись, пенсионерка не обнаружила ни денег, ни незнакомки. Аналогичным способом злоумышленница совершила кражи денег ещё у двух жительниц города.

Подозреваемой оказалась 47-летняя местная жительница, которая несколько дней назад освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за мошенничество.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейские проверяют её на причастность к другим преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкальский край кража
 
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