Жительница Бурятии не оформила «долю» на детей в квартире, купленной на маткапитал

Впоследствии женщина продала жильё



В прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ, в интересах несовершеннолетних, обратился адвокат. Он просил проверить соблюдение законодательства при распоряжении средствами материнского капитала.



Выяснилось, что жительница Бичурского района Бурятии, имеющая троих детей, с использованием средств материнского капитала приобрела квартиру в Октябрьском районе города.



Обязательство по оформлению жилого помещения в долевую собственность с детьми не исполнила. Впоследствии жилое помещение продано ею по договору купли-продажи.



- Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о признании договора купли-продажи жилого помещения недействительным, признании права долевой собственности на спорное жилое помещение за несовершеннолетними детьми, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.

