Впоследствии женщина продала жильё
В прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ, в интересах несовершеннолетних, обратился адвокат. Он просил проверить соблюдение законодательства при распоряжении средствами материнского капитала.
Выяснилось, что жительница Бичурского района Бурятии, имеющая троих детей, с использованием средств материнского капитала приобрела квартиру в Октябрьском районе города.
Обязательство по оформлению жилого помещения в долевую собственность с детьми не исполнила. Впоследствии жилое помещение продано ею по договору купли-продажи.
- Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о признании договора купли-продажи жилого помещения недействительным, признании права долевой собственности на спорное жилое помещение за несовершеннолетними детьми, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд удовлетворил требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.
Жительница Бурятии не оформила «долю» на детей в квартире, купленной на маткапитал
Общество, Фото:
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