В Бурятии сотрудницу сельской администрации осудили за служебный подлог

Она нарушила уголовно-исполнительное законодательство



Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии в администрации сельского поселения «Хоринское» нарушили уголовно-исполнительное законодательство.



- Установлено, что специалист 1 категории администрации поселения, являясь ответственной за исполнение осуждёнными наказания в виде обязательных работ, внесла заведомо ложные сведения в табель учёта отработанного времени в отношении одной из осуждённых. Указанное повлекло уменьшение срока отбытия назначенного судом уголовного наказания, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По материалам проверки в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



Постановлением районного суда уголовное дело в отношении подозреваемой прекращено, женщину оштрафовали на 5 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.

