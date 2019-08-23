Днём по юго-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-12 м/с. Температура, днём 25-30, местами 18-23 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём 27-29 тепла.
|
23 Августа
07:45
22 Августа
Популярное
|
В Улан-Удэ до +29
Общество, Фото:
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 августа по республике утром при прояснении туманы
Днём по юго-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-12 м/с. Температура, днём 25-30, местами 18-23 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём 27-29 тепла.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 23.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 августа по республике утром при прояснении туманы
В программе праздника – танцы, соревнования, игры, развлечения и много музыки
Такое оборудование используется на крупных зарубежных музыкальных фестивалях
На нём покажут ленты забайкальских авторов
В региональном турнире примет участие более 260 человек
Хэдлайнеры мероприятия – группа «Сезон Дождей»
В регате примет участие призёр первенства России по парусному спорту
В команде должны обязательно присутствовать женщины
Участникам и посетителям продемонстрируют прорывные технологии в образовательной сфере
В Чите замглавы ведомства приняла участие в конференции работников образования региона
Участники первыми оценят новую ангарскую набережную
Гран-при конкурса выиграли школа танца «Тандэм», Александр Спирин и Милена Погосян
В фестивале примут участие представители бразильской культуры
Республика получила первое «золото» в плавании
Спортивные состязания были посвящены Дню физкультурника
|
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
17.06.2019
28.05.2019
22.04.2019
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
05.03.2019
28.02.2019
Загрузка...