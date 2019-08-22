На крыше Дома офицеров в Чите появились лётчик, инженер и учительница

Читинский Дом офицеров продолжает восстанавливать исторический облик здания



22 августа место на крыше левого крыла здания заняла скульптурная группа «Лётчик, инженер и учительница». Работы по изготовлению и монтажу скульптур были выполнены за счёт собственных внебюджетных средств, говорится в сообщении Дома офицеров.



В сентябре 2018 года на портик входа в большой концертный зал Дома офицеров также вернулась скульптурная композиция «Солдат, сталевар и колхозница», обветшавшая и демонтированная в 90-х годах прошлого столетия.



Скульптурная группа «Лётчик, инженер и учительница» также выполнена в стиле «сталинского ампира» 30-50-х годов ХХ века, как и само здание Дома офицеров и все скульптуры, находящиеся на фасаде.

