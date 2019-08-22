Иркутский театр первым в России получил инновационный «звук»

Такое оборудование используется на крупных зарубежных музыкальных фестивалях



Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова стал первым театром в России, где установлено адаптивное звуковое оборудование инновационного образца и качества. Из областного бюджета на покупку оборудования было направлено 56 млн. рублей. На эти средства приобретены акустическая система, пульт управления и микрофонная система.



В течение 20 лет в театре использовали обычную акустическую систему, которая имела «правонаправленный» звуковой поток, распространение звука шло в сторону, куда была направлена лицевая сторона колонки. Вместо неё установлена высококлассная интеллектуально интегрированная звуковая система американской компании, которую профессионалы признают одной из лучших в мире. Она может направлять звук в любую сторону. Для этого в программном оборудовании рисуется схема сцены и зрительного зала и указываются направления распространения звуковой волны. Аналогичная адаптивная система используется в Норвежском оперном театре. На подобном оборудовании проводят крупные музыкальные фестивали, в том числе в Гранд-Каньоне в США.



- Колонка за счет своей структуры, множества динамиков и изменения задержки звуковой волны загибает звуковой поток и направляет его именно в то место, которое нам нужно. Получается 100% звуковое покрытие театра. Для комфортной работы в театре установлено три системы. Это адаптивная акустическая система, направленная на потребности зала, плюс система окружающего звука, которая может быть использована для создания в спектаклях звуковых эффектов. И третья – система радиус, которая создаёт хороший звук на сцене, перед ней и за кулисами, это нужно для актёров, чтобы они могли слышать каждое слово коллег и все звуки, – рассказал координатор установки звукового оборудования Михаил Морозов.



В дополнение к акустической системе для Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова приобретен и установлен пульт управления, который не искажает звук. По словам директора учреждения Анатолия Стрельцова, этот пульт станет четвёртым в стране. Полностью обновлены микрофоны. Старая микрофонная система работала на аналоговом принципе и была ограничена длиной кабелей, то есть чем длиннее кабель, тем хуже передаваемый по нему сигнал. В новой системе сигнал передается по витой паре. В театре около ста источников звука и если раньше для них нужно было сто проводов, то теперь из аппаратной идет всего четыре провода. Для других сцен драматического театра поставлен комплект мобильного звукового оборудования. Запуск, наладку и настройку всего оборудования осуществлял известный концертный звукорежиссёр Наиль Коротков.



Отметим, что в 2017 году в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова прошёл масштабный текущий и капитальный ремонт. По завершению работ губернатор региона Сергей Левченко заявил, что театр будет оснащён современным звуковым оборудованием. Это решение было реализовано в Год театра, объявленный в России в 2019 году. Профессионалы утверждают, что установленное инновационное звуковое оборудование будет полностью удовлетворять потребности театра в течение многих лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

