В Иркутске определят сильнейших «Русских богатырей Байкала»

В региональном турнире примет участие более 260 человек
В Иркутске на площади перед дворцом спорта «Труд» 24 августа состоится региональный турнир «Русские богатыри Байкала» в рамках фестиваля русской культуры. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 260 человек.
Региональный турнир «Русские богатыри Байкала» проводится с целью развития и популяризации русских традиционных видов спорта, развивающихся на территории Приангарья. В программу мероприятия включены соревнования по гиревому спорту, мини-лапте, самбо, перетягиванию каната, русскому жиму.
Соревнования по гиревому спорту среди мужчин (гиря весом 24 кг) проводятся в рывке и толчке в восьми весовых категориях – 63, 68, 73, 78, 85, 95, 105 кг включительно и свыше 105 кг, среди женщин – в рывке в четырех весовых категориях – 58, 63, 68 кг включительно и свыше 68 кг. В соревнованиях по самбо примут участие мужчины в следующих весовых категориях: до 52, 68, 90 и свыше 100 кг.
Предварительные заявки на участие подали команды из Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Осинского, Тулунского, Черемховского, Иркутского районов и других муниципальных образований области.
Итоги турнира «Русские богатыри Байкала» будут подводиться в общекомандном зачёте среди муниципальных образований, в командном зачёте по видам спорта и личном первенстве по гиревому спорту и самбо. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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