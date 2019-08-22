Американские студентки провели исследования на Байкале

На Байкальской биологической станции Иркутского государственного университета завершилась биологическая летняя школа, участниками которой стали студентки Уэллсли-колледжа (США)
В течение трёх недель американки познавали основы экосистемы озера Байкал, сообщает пресс-служба ИГУ.
Раз в два-три года студентки Уэллсли-колледжа вместе с преподавателями приезжают на Байкал. Под руководством иркутских учёных они реализуют свои научно-исследовательские проекты.
В этом году на летнюю школу приехали 12 студентов и три преподавателя колледжа. Их научным руководителем с российской стороны выступил профессор ИГУ Евгений Зилов. Также в школе приняли участие студенты биолого-почвенного факультета и в качестве переводчика студентка Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации.
За время, проведённое на университетской биостанции в Больших Котах на Байкале, участники отобрали пробы воды и провели анализ взятых образцов.
— В Сибири мы традиционно проводим биологические исследования озера Байкал. Здесь наши студентки получают очень важный, уникальный комплекс знаний, ведь о чудесном озере Байкал необходимо не только много читать в учебниках. Важен такой практический опыт, важно оказаться лицом к лицу с этим чудом. В этом году мы изучали фитопланктон, нашим постоянным спутником и наставником был профессор Евгений Анатольевич Зилов. Вообще, нашим студенткам интересно было беседовать со всеми: и с учеными, и с рейнджерами национального парка, и с местными рыбаками и жителями, — сказал профессор Уэллсли-колледжа Томас Питер Ходж.
Но не только научно-образовательной деятельностью были заняты американские студентки. Весьма насыщенной оказалась и культурно-познавательная программа. В частности, участницы школы выделили пятидневный краеведческий тур по Байкалу с посещением острова Ольхон, бухты Змеевая и Чивыркуйского залива. Помимо того они с экскурсиями побывали в визит-центре «Байкал заповедный» в Танхое, Лимнологическом музее и ряде других знаковых мест.
— За время, проведенное здесь, мы познакомились со многими прекрасными людьми и получили прекрасную возможность увидеть озеро Байкал. Мы очень много ходили в походы и, надо сказать, местная природа нас просто поразила. А насколько здесь, на Байкале, чудесные закаты и рассветы — это неописуемо! — говорят американские студентки.
Американские студентки провели исследования на Байкале
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