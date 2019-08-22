Бурятия завоевала первые медали международных детских спортивных игр

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Республика получила первое «золото» в плавании



21 августа на читинском стадионе «Юность» состоялось торжественное награждение победителей и призёров IX международных детских спортивных игр. Были выявлены лидеры по спортивной борьбе, дзюдо и плавательному многоборью. В соревнованиях принимали участие более 100 ребят из команд Бурятии, Саха (Якутии), Забайкальского края, Монголии и Китая.



Призёрами среди юных дзюдоистов из Бурятии стали: Слава Путин (серебро, юноши до 46 кг), Никита Шиханов (бронза, юноши до 46 кг), Александра Пляскина (серебро, девушки до 48 кг), Даниил Отто (бронза, юноши до 50 кг), Рустам Ринчинов (серебро, юноши до 55 кг), Рашид Омаров (серебро, юноши до 60 кг), Вячеслав Большаков (серебро, юноши до 66 кг).



У бурятских борцов медали получили: Биликто Нимаев (бронза, до 46 кг), Баир Баяндуев (серебро, до 50 кг), Булат Цыренжапов (бронза, до 54 кг) и Тахмасиб Наджафов (бронза, до 58 кг).



В плавательном двоеборье у юношей Кирилл Мельчаков разделил первое место с забайкальцем Билигто Болотовым. Серебро у девушек в двоеборье получила Виктория Воробьёва. В эстафете вольным стилем смешанная команда Бурятии в составе Артёма Шибико, Марии Сенотрусовой, Кирилла Мельчакова и Виктории Воробьёвой взяла серебряные медали. Такой же результат у команды и в комбинированной эстафете.



Также сборная республики приняла участие в весёлой эстафете «Большие гонки», где стала третьей. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

