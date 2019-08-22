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На Байкале рысь позировала перед фотоловушкой

На Байкале рысь позировала перед фотоловушкой
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Редкий снимок удалось сделать в Прибайкальском нацпарке

В Прибайкальском национальном парке в объектив фотоловушки попалась рысь. Она улеглась перед камерой посередине солонца, который подготовили для копытных животных нацпарка.

- Рыси, хоть и являются обычными обитателями наших особо охраняемых природных территорий, не часто попадают в объективы фотокамер ввиду своей осторожности и скрытности, - комментируют в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – Однако этот крупный «кот» настолько смел и уверен в себе, что прилёг отдохнуть прямо посередине солонца для копытных под «прицелом» фотоловушки.

Весной этого года на байкальском острове Ольхон впервые за несколько лет встретили следы рысей – самки и её детеныша.

Яркие снимки диких животных с фотоловушек часто радуют пользователей. К примеру, летом сфотографировали обедающих вместе медведя и кабана. Фотоловушки недавно также запечатлели ищущих невест медведей.
дикие животные рысь
 
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