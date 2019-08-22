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ТОСовцы построили в Бурятии детскую площадку

ТОСовцы построили в Бурятии детскую площадку
Общество, 
Торжественное открытие состоялось в Кабанске

В селе Кабанск Кабанского района Бурятии открылась новая современная игровая площадка. Построить её удалось благодаря активистам из ТОСа «Тополёк». Они выиграли грант на обустройство детской игровой площадки в одноименном сельском парке «Тополёк» на сумму 295 тысяч рублей, в том числе 200 тысяч рублей из федерального и республиканского бюджетов.

- Ранее в парке отдыха была возведена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, данные объекты в комплексе предоставляют современные, комфортные условия для привлечения к занятию спортом детей и взрослых, а также место отдыха для малышей и их мам. Плодотворная работа местной администрации и отзывчивых граждан дали свои плоды, – отметил начальник управления сельского хозяйства администрации Кабанского района Сергей Балдаков.

За последние 4 года в рамках грантовой поддержки местных инициатив в Бурятии реализовано около 40 различных проектов, это и зоны отдыха, и детские игровые площадки, и реставрации памятников, выделено более 7,7 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

- В этом году ожидается завершение обустройства двух детских площадок в селе Шергино Кабанского района и селе Шара-Азарга Закаменского района. Кроме этого, в рамках данной программы в селе Кабанск реализуется одни из крупнейших проектов в республике – «Комплексное жилищное строительство микрорайона в северной части села Кабанск Кабанского района», стоимость которого около 120,0 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба республиканского минсельхозпрода.

В проекте планировка под жилищное строительство нового микрорайона, электроснабжение и электроосвещение, ведётся строительство спортивной площадки с искусственным покрытием с современными уличными тренажёрами. До конца реализации проекта планируется осуществить ещё строительство уличных автодорог и тротуаров, а также водоснабжение микрорайона.
ТОС детские площадки
 
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