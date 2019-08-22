Торжественное открытие состоялось в Кабанске
В селе Кабанск Кабанского района Бурятии открылась новая современная игровая площадка. Построить её удалось благодаря активистам из ТОСа «Тополёк». Они выиграли грант на обустройство детской игровой площадки в одноименном сельском парке «Тополёк» на сумму 295 тысяч рублей, в том числе 200 тысяч рублей из федерального и республиканского бюджетов.
- Ранее в парке отдыха была возведена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, данные объекты в комплексе предоставляют современные, комфортные условия для привлечения к занятию спортом детей и взрослых, а также место отдыха для малышей и их мам. Плодотворная работа местной администрации и отзывчивых граждан дали свои плоды, – отметил начальник управления сельского хозяйства администрации Кабанского района Сергей Балдаков.
За последние 4 года в рамках грантовой поддержки местных инициатив в Бурятии реализовано около 40 различных проектов, это и зоны отдыха, и детские игровые площадки, и реставрации памятников, выделено более 7,7 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.
- В этом году ожидается завершение обустройства двух детских площадок в селе Шергино Кабанского района и селе Шара-Азарга Закаменского района. Кроме этого, в рамках данной программы в селе Кабанск реализуется одни из крупнейших проектов в республике – «Комплексное жилищное строительство микрорайона в северной части села Кабанск Кабанского района», стоимость которого около 120,0 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба республиканского минсельхозпрода.
В проекте планировка под жилищное строительство нового микрорайона, электроснабжение и электроосвещение, ведётся строительство спортивной площадки с искусственным покрытием с современными уличными тренажёрами. До конца реализации проекта планируется осуществить ещё строительство уличных автодорог и тротуаров, а также водоснабжение микрорайона.
ТОСовцы построили в Бурятии детскую площадку
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Турнир будет идти два дня
24-килограммовая скульптура вернётся в Анинский дацан
Торжественное открытие состоялось в Кабанске
В исправительной колонии № 7 для женщин состоится премьера спектакля-ребуса «Перемены» с участием осуждённых
В соревнованиях примут участие более 1000 детей
В мероприятии приняли участие ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Республика поднялась на 4 позиции по сравнению с прошлым годом
Пожарные-десантники побывали в реабилитационном центре «Светлый»
В Сети вызвало бурное обсуждение видео «спасения» нерпы в Горячинске
Участие в мероприятии бесплатное
Представитель минвостокразвития высказал своё мнение, почему ситуация сложилась именно так
Из федерального бюджета на создание современных библиотечных центров выделили 35 миллионов рублей
Члены молодёжного совета Бурятской таможни поддержали экологическую акцию «Чистый Байкал»
В выборах в Улан-Удэ смогут принять участие 293 тысячи избирателей
Из-за ремонтных работ горячую воду отключать не будут