В исправительной колонии № 7 для женщин состоится премьера спектакля-ребуса «Перемены» с участием осуждённых
29 августа в исправительной колонии № 7 состоится премьера спектакля «Перемены», все роли в котором исполнили осуждённые женщины. Автор идеи и постановщик – режиссёр и глава продюсерского центра «Выдра» Карина Пронина. «Перемены» - второй спектакль в рамках её проекта «Документальный театр в женской колонии». Репетиции продолжались с марта по август 2019 года, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Жанр новой работы сама Карина определяет как «документальный спектакль-ребус».
- Вместе с участницами мы рассказываем о мифах бурятской земли, которые зашифрованы, вшиты, вбиты в современную жизнь. Эти необратимые изменения мифов и есть перемены. Каждая часть спектакля – маленький ребус, его можно попробовать разгадать, а можно просто понаблюдать за актрисами. За время репетиций они прошли свой путь, в них случились изменения. И это тоже – перемены. Первый спектакль в рамках проекта «Документальный театр в женской колонии» Карина Пронина выпустила в мае 2018 года. Работа «Человек с очень большими крыльями», основанная на воспоминаниях из детства осуждённых женщин, вошла в шорт-лист регионального этапа общероссийской премии «Гражданская инициатива».
Осуждённые женщины в Улан-Удэ сыграют в спектакле
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Турнир будет идти два дня
24-килограммовая скульптура вернётся в Анинский дацан
Торжественное открытие состоялось в Кабанске
В исправительной колонии № 7 для женщин состоится премьера спектакля-ребуса «Перемены» с участием осуждённых
В соревнованиях примут участие более 1000 детей
В мероприятии приняли участие ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Республика поднялась на 4 позиции по сравнению с прошлым годом
Пожарные-десантники побывали в реабилитационном центре «Светлый»
В Сети вызвало бурное обсуждение видео «спасения» нерпы в Горячинске
Участие в мероприятии бесплатное
Представитель минвостокразвития высказал своё мнение, почему ситуация сложилась именно так
Из федерального бюджета на создание современных библиотечных центров выделили 35 миллионов рублей
Члены молодёжного совета Бурятской таможни поддержали экологическую акцию «Чистый Байкал»
В выборах в Улан-Удэ смогут принять участие 293 тысячи избирателей
Из-за ремонтных работ горячую воду отключать не будут