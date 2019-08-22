Осуждённые женщины в Улан-Удэ сыграют в спектакле

В исправительной колонии № 7 для женщин состоится премьера спектакля-ребуса «Перемены» с участием осуждённых



29 августа в исправительной колонии № 7 состоится премьера спектакля «Перемены», все роли в котором исполнили осуждённые женщины. Автор идеи и постановщик – режиссёр и глава продюсерского центра «Выдра» Карина Пронина. «Перемены» - второй спектакль в рамках её проекта «Документальный театр в женской колонии». Репетиции продолжались с марта по август 2019 года, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Жанр новой работы сама Карина определяет как «документальный спектакль-ребус».



- Вместе с участницами мы рассказываем о мифах бурятской земли, которые зашифрованы, вшиты, вбиты в современную жизнь. Эти необратимые изменения мифов и есть перемены. Каждая часть спектакля – маленький ребус, его можно попробовать разгадать, а можно просто понаблюдать за актрисами. За время репетиций они прошли свой путь, в них случились изменения. И это тоже – перемены. Первый спектакль в рамках проекта «Документальный театр в женской колонии» Карина Пронина выпустила в мае 2018 года. Работа «Человек с очень большими крыльями», основанная на воспоминаниях из детства осуждённых женщин, вошла в шорт-лист регионального этапа общероссийской премии «Гражданская инициатива».





