Хэдлайнеры мероприятия – группа «Сезон Дождей»
30 августа в 17:00 в улан-удэнском парке имени С. Н. Орешкова пройдёт праздничная программа «Весёлый праздник в добром парке», специально подготовленная для жителей Железнодорожного района. Мероприятие будет посвящёно празднованию Дня Города.
На территории парка развернутся тематические аллеи «Детства», «Здоровья», «Культуры» и «Спорта». Посетителей ждут огромное количество мастер классов, интересных и полезных площадок, ярмарка, караоке-шоу, конкурсы и призы. Для развлечения юных гостей приготовлены аквагрим, рисунки на асфальте и задорные аниматоры.
Также все смогут насладиться выступлением творческих коллективов городского культурного центра и учреждений Железнодорожного района. Хэдлайнеры концерта – группа «Сезон Дождей» подарят свой заряд бодрости всем присутствующим, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
Железнодорожный район Улан-Удэ отметит День города «Весёлым праздником»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На нём покажут ленты забайкальских авторов
В региональном турнире примет участие более 260 человек
Хэдлайнеры мероприятия – группа «Сезон Дождей»
В регате примет участие призёр первенства России по парусному спорту
В команде должны обязательно присутствовать женщины
Участникам и посетителям продемонстрируют прорывные технологии в образовательной сфере
В Чите замглавы ведомства приняла участие в конференции работников образования региона
Участники первыми оценят новую ангарскую набережную
Гран-при конкурса выиграли школа танца «Тандэм», Александр Спирин и Милена Погосян
В фестивале примут участие представители бразильской культуры
Республика получила первое «золото» в плавании
Спортивные состязания были посвящены Дню физкультурника
Читинский Дом офицеров продолжает восстанавливать исторический облик здания
В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД приняли участие в приемке школ к 1 сентября
В Баргузинском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Автокресло-детям»