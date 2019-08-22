Железнодорожный район Улан-Удэ отметит День города «Весёлым праздником»

Хэдлайнеры мероприятия – группа «Сезон Дождей»



30 августа в 17:00 в улан-удэнском парке имени С. Н. Орешкова пройдёт праздничная программа «Весёлый праздник в добром парке», специально подготовленная для жителей Железнодорожного района. Мероприятие будет посвящёно празднованию Дня Города.



На территории парка развернутся тематические аллеи «Детства», «Здоровья», «Культуры» и «Спорта». Посетителей ждут огромное количество мастер классов, интересных и полезных площадок, ярмарка, караоке-шоу, конкурсы и призы. Для развлечения юных гостей приготовлены аквагрим, рисунки на асфальте и задорные аниматоры.



Также все смогут насладиться выступлением творческих коллективов городского культурного центра и учреждений Железнодорожного района. Хэдлайнеры концерта – группа «Сезон Дождей» подарят свой заряд бодрости всем присутствующим, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.



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