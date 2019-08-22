Участникам и посетителям продемонстрируют прорывные технологии в образовательной сфере
С 3 по 5 октября в Иркутске пройдёт II Байкальский международный салон образования. БМСО – одно из наиболее крупных, важных и ярких мероприятий в сфере образования на территории от Урала до Дальнего Востока.
Это уникальная площадка для встречи экспертных сообществ по всем уровням образования – от детского сада до аспирантуры, а также место генерации новых идей и поиска инновационных решений в сфере образования. Центром внимания и центрами активности на всех площадках салона будут, прежде всего, ребёнок, ученик, студент, родитель, учитель, преподаватель. Школьник сможет попробовать себя в самых разных профессиях, а учитель – испытать на практике актуальные новинки, прорывные технологии в сфере образования.
В рамках салона состоится детальный разговор о сущности, содержании и перспективах национального проекта «Образование» в Иркутской области и в других регионах страны. Российские и зарубежные спикеры и эксперты расскажут о новых подходах к решению сложных образовательных задач.
По словам министра образования региона Валентины Перегудовой, в рамках БМСО будут говорить не столько о развитии системы образования, сколько о формировании новой образовательной экосистемы. Уже сегодня есть множество увлекательных и интересных решений, как это делать в конкретном городе, школе, классе, студенческой аудитории. Всё это можно будет увидеть, обсудить, попробовать в применении и предложить свои идеи на площадке Байкальского международного салона образования. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Иркутской области.
Иркутск примет Байкальский международный салон образования
Общество, Фото:
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