Эстафета «Спорт-здоровье-семья» прошла в Улан-Удэ

В мероприятии приняли участие ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации



21 августа в парке «Юбилейный» состоялась командная эстафета «Спорт-здоровье-семья». Мероприятие для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовала комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского района совместно с инструкторами по спорту, специалистами управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.



- В мероприятии приняли участие 15 подростков, состоящих на профилактическом учёте. Все участники были награждены памятными подарками, - сообщает администрация Октябрьского района.



