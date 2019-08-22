В мероприятии приняли участие ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации
21 августа в парке «Юбилейный» состоялась командная эстафета «Спорт-здоровье-семья». Мероприятие для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовала комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского района совместно с инструкторами по спорту, специалистами управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.
- В мероприятии приняли участие 15 подростков, состоящих на профилактическом учёте. Все участники были награждены памятными подарками, - сообщает администрация Октябрьского района.
Эстафета «Спорт-здоровье-семья» прошла в Улан-Удэ
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